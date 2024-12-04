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Популярная исполнительница Нюша стала еще более востребованной у заказчиков после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. По крайней мере, об этом заявляет известный продюсер Сергей Дворцов. Эксперт по звездной тусовке отметил, что личные события в жизни знаменитостей, такие как разводы или свадьбы, нередко влияют на их популярность. На фоне громких скандалов или ярких перемен в жизни растет цитируемость артиста, увеличивается количество заказов и предложений рекламных контрактов.
Дворцов подчеркнул, что девушку всегда с удовольствием приглашают выступать на новогодних корпоративах и в эфиры федеральных телеканалов. Несмотря на высокий спрос, гонорар артистки значительно уступает заработкам других звезд ее уровня. Как рассказал продюсер, стоимость выступления брюнетки начинается от 2 миллионов рублей.
Популярность певицы подтверждается и ее активным участием в корпоративных мероприятиях, особенно в период новогодних праздников. В сочетании с демократичными ценами и ярким сценическим образом Нюша остается востребованной и любимой артисткой.
Чиновники полагают, что это может стать единственным путем решения СВО