Дворцов: артистка Нюша стала более востребована после развода

Личную жизнь знаменитости обсуждала вся страна

Популярная исполнительница Нюша стала еще более востребованной у заказчиков после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. По крайней мере, об этом заявляет известный продюсер Сергей Дворцов. Эксперт по звездной тусовке отметил, что личные события в жизни знаменитостей, такие как разводы или свадьбы, нередко влияют на их популярность. На фоне громких скандалов или ярких перемен в жизни растет цитируемость артиста, увеличивается количество заказов и предложений рекламных контрактов.

Дворцов подчеркнул, что девушку всегда с удовольствием приглашают выступать на новогодних корпоративах и в эфиры федеральных телеканалов. Несмотря на высокий спрос, гонорар артистки значительно уступает заработкам других звезд ее уровня. Как рассказал продюсер, стоимость выступления брюнетки начинается от 2 миллионов рублей.

Популярность певицы подтверждается и ее активным участием в корпоративных мероприятиях, особенно в период новогодних праздников. В сочетании с демократичными ценами и ярким сценическим образом Нюша остается востребованной и любимой артисткой.