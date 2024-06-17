Талызина рассказала о драке между Ахеджаковой и Руслановой

Знаменитость отлетела в другой конец комнаты

Актриса Валентина Талызина рассказала о случае, который произошел на съемках фильма "Небеса обетованные". По ее словам, об инциденте ей рассказал Валентин Гафт, сама очевидцем истории она не была.

Талызину тоже пригласил сниматься в картине Рязанов, но артистка не захотела принимать в проекте участия. Тогда режиссер взял Нину Русланову.

Во время совместной сцены с Лией Ахеджаковой произошел курьезный случай. Когда Русланова читала свой текст, ее коллега подхихикивала и сбивала с толку. Артистка попросила не отвлекать, но это ситуацию не решило – на следующем дубле все повторилось.

"Нина подходит к Лии и дает ей кулаком в лицом. И Лия отлетела в угол съемочной комнаты", – говорит Талызина.

Своего отношения коллеге по "Иронии судьбы" она не скрывает – Валентина Илларионовна считает Ахеджакову предателем своей страны. Такого же мнения она и о Пугачевой. По ее словам, артисты не поддерживают Россию из-за "пособий", которые им платят за границей.

В начале года Талызина попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Все спектакли с артисткой были отменены.