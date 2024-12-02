Газманов впервые рассказал, почему его пасынок сменил фамилию певца

Решение парня вызвало огромный резонанс

Знаменитый российский певец, один из главных звездных патриотов нашей страны Олег Газманов впервые подтвердил, что его приемный сын Филипп больше не носит фамилию Газманов. Артист всегда считал парня своим родным ребенком и воспитывал со всей отеческой любовью.

Некоторое время назад выяснилось, что молодой человек взял фамилию Муравьев, которую получил по линии матери Марины Муравьевой. Певец объяснил, что отчасти наследник принял это решение, чтобы не использовать популярность известной фамилии.

Артист напомнил, что его сын успешно занимается бизнесом, и на деловых встречах звездная фамилия могла привлекать излишнее внимание. Парень хотел бы добиться успеха самостоятельно, без ассоциаций с известным отцом.

Кроме того, это решение звездного наследника связано с тем, что против его именитого отца введены жесткие санкции в Евросоюзе. Эти ограничения запрещают певцу въезжать в страны союза, и, по его словам, сыну тоже не стоит лишний раз мелькать под фамилией, которая сейчас вызывает повышенное внимание.

Филипп остается частью семьи, но его желание идти по своему пути Газманов поддерживает. Независимость успешного бизнесмена подчеркнула самостоятельность молодого человека.

К слову, ранее Газманов выступил с громким заявлением о конфликте в соседнем государстве.