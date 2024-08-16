Супруга Газманова рассказала о его друзьях на Украине

Оказывается, артист не стал прерывать общение с соседями

Певец Олег Газманов еще два с половиной года назад встал на сторону России и до сих пор придерживается этого ракурса. При этом артист не стал рвать отношения со своими украинскими друзьями и до сих пор поддерживает с ними общение, утверждает его супруга Марина.

Такое заявление она сделала в соцсетях, общаясь с подписчиком, которого возмутила блокировка его аккаунта на странице артиста. Мужчина предположил, что это произошло из-за его национальности – мол, патриот Газманов терпеть не может украинцев в свете продолжающегося конфликта.

Однако Марина утверждает, что это точно не так, поскольку знаменитость продолжает поддерживать связь с украинскими друзьями. Более того, на нее тоже подписано много граждан Украины, а блокировками в соцсетях ее супруг не занимается.

"Да и хотелось бы, чтобы два наших народа не стали друг друга ненавидеть", – написала она.

Ранее Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях. Артист напомнил, что ему запретили въезд в несколько западных стран из-за его политических взглядов. Даже его супруга, которая не включена в списки, не может распоряжаться замороженной в Европе недвижимостью певца. Однако он не унывает и шутит по поводу своего статуса на публичных мероприятиях.