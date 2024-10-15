Депутат Милонов высказался об отказе Газманова выступать в зоне СВО

Газманова погнали на СВО после неожиданного заявления
Олег Газманов. Фото: АГН "Москва"
Артисту рассказали, куда можно приехать к солдатам

Депутат Госдумы Виталий Милонов утверждает, что готов под свою ответственность обеспечить безопасность концерта Олега Газманова в зоне СВО. Так он отреагировал на недавнее неожиданное заявление артиста о желании выступить в регионе, где ведутся боевые действия.

Ранее певец указал, что ехать в зону СВО ему запретили спецслужбы, объяснив это потенциальной опасностью не только для артиста, но и его зрителей. Они в частной беседе сказали ему, что во время представления может прилететь украинский дрон – это приведет к множественным жертвам.

Милонов, в свою очередь, отметил, что Газманов вполне может приехать со своим концертом в Горловку. Более того – его там ждут ребята из 132-й бригады. Он пообещал, что безопасность во время мероприятия всем обеспечат.

"Так у него появится возможность поддержать наших ребят, некоторые из которых являются его искренними поклонниками с самого детства", – говорит депутат.

По его словам, многие из солдат выросли на его песнях и очень любят творчество Газманова. Такой поступок был бы очень красивым и настоящим, уверен Милонов.

Источник: Абзац
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