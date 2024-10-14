Газманов объяснил отказ от выступлений в зоне СВО

"Мне нельзя": Газманов объяснил отказ от выступлений в зоне СВО
Олег Газманов. Фото: АГН "Москва"
Артист утверждает, что ехать туда очень опасно

Олег Газманов утверждает, что сейчас по поводу его отказа ехать на передовую со своими концертами ходит масса слухов и фейков, основная цель которых – дестабилизировать общественное настроение. В действительности у него есть веская причина, по которой он пока не давал там представления.

В беседе с журналистами во время презентации своей новой программы "Русский мир" Газманов рассказал, что приезжать в зону СВО ему запретили представители спецслужб в частных беседах.

"Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что "если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек, и не 100 даже"", – указал артист.

По его словам, сейчас ситуация довольно опасная из-за частых налетов дронов и прочих аспектов. Поэтому лучше не скапливать много народу в одном месте.

Газманов уверяет, что он очень хотел бы выступить в зоне СВО, но на текущий момент это невозможно. Сейчас своей основной фронтовой деятельностью он называет новые песни. Певец говорит, что получает массу теплых слов, поскольку его творчество помогает солдатам в тяжелые периоды. И это его невероятно радует.

Ранее известная артистка-патриотка обругала Олега Газманова из-за его высоких гонораров из региональных бюджетов. Она считает, что знаменитость не должен получать такие деньги.

Источник: News.ru
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