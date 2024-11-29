Артист знает, что нужно делать

Знаменитый российский исполнитель Олег Газманов выступил с резкими заявлениями о текущей ситуации вокруг спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима и отношении Запада к РФ. Артист подчеркнул, что сегодня западные государства стремятся уничтожить нашу страну в прямом смысле, пытаясь расчистить территорию.

Во время своей речи артист-патриот задал риторический вопрос, где сейчас лозунги и песни наподобие "Все для фронта, все для победы" или "Вставай, страна огромная" и подчеркнул необходимость сплочения в столь сложный период, когда страна на самом деле в опасности.

"Весь мир хочет, ну не весь мир, весь западный мир, хочет вас уничтожить в физическом смысле – расчистить территорию", – сказал артист.

Звезда выразил желание ответить западным странам через военную песню. По его словам, творчество может стать одним из способов поддержать моральный дух народа и дать отпор информационной войне.

Кроме того, артист подверг критике российские телеканалы и радиостанции, указав на их двойные стандарты. Он отметил, что медиа недостаточно акцентируют внимание на происходящих событиях в зоне СВО, что, по его мнению, важно для понимания ситуации и настроения в обществе.

К слову, ранее Газманов объяснил отказ от выступлений в зоне СВО.