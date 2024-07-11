Газманов заявил, что "наложил" на санкции и вызвал хохот в зале

Его заявление подняло настроение публике

Известный певец Олег Газманов во время одного из недавних публичных выступлений признался, что совершенно не переживает из-за всех ограничений, которые применили в его отношении на Западе. По его словам, он является кавалером практически всех санкций, которые только можно наложить на артиста.

Знаменитость вспомнил о своей квартире в Юрмале, которая на данный момент является замороженным активом – ни приехать туда, ни перепродать ее Газманов не может. Его жена, пусть и не находится в черном списке, тоже сделать с этим ничего не в состоянии. Жаловаться на такое положение вещей он не хочет, хотя его и удивляет, что свои рестрикции на него наложили даже Канада, Новая Зеландия и Австралия.

"Ну я тоже на них на всех наложил", – пошутил артист, вызвав хохот зрителей в зале.

При этом недавняя блокировка канала на YouTube его огорчила. Газманов отметил, что там в течение нескольких лет собирались все его клипы и выступления, и потерять их в одночасье он не хотел.

Ранее Олег Газманов рассказал, как ему удается держать в себя в форме и какого питания он придерживается.