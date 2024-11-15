Адвокат раскрыл будущее Блиновской после объявления банкротства

Адвокат раскрыл будущее Блиновской после объявления банкротства
Елена Блиновская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость лишится своего имущества

Королева марафонов Елена Блиновская была официально признана банкротом. Адвокат Андрей Куликов рассказал, какое будущее ждет блогера в связи с ее новым статусом.

По его словам, объявить банкротство было единственным выходом для подсудимой. Объем долгов растет, погашать их неоткуда. Защитники Блиновской пытались снимать арест с имущества и продавать его, однако процедура это небыстрая. 

Сейчас же все квартиры, машины, дома и участки, оформленные на имя Елены, передадут финансовому управляющему. Он будет заниматься их продажей для погашения долгов в течение последующих шести месяцев. Также Блиновскую могут лишить дорогих украшений в счет уплаты долга.

При этом без денег блогер не останется. По закону каждый месяц она будет получать на свой счет сумму в размере прожиточного минимума, которую будут выплачивать из средств от продажи имущества. Это почти 20 тысяч рублей.

Также Блиновская не сможет в течение трех лет стать ИП и управлять какой-то компанией. С предоставлением банковских кредитов ее тоже ждут большие проблемы.

Долг королевы марафонов перед налоговой составляет 1,2 млрд рублей, из которых пеня – примерно 500 млн. По словам адвокатов, все имущество знаменитости тянет на 64 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

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