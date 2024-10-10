Поплавскую возмутили гонорары "патриотов" SHAMAN и Лепса

Знаменитость в шоке от происходящего в стране

Актриса Яна Поплавская возмутилась гонорарами, которые получают некоторые российские звезды из федерального бюджета за свои выступления на днях города. Особенно ей не понравилось, что первые места занимают так называемые артисты-патриоты SHAMAN, Григорий Лепс и Олег Газманов.

Знаменитость привела сводную табличку, в которой собраны самые высокие выплаты российским звездам за подобные мероприятия. Первое, второе и седьмое места достались Ярославу Дронову, третье – Лепсу, а четвертое и пятое – Газманову. SHAMAN получал 16, 15 и почти 7 млн рублей из казны, исполнитель "Рюмки водки на столе" 13 млн, а последний из них 8 и 7,7 млн.

Поплавская напомнила, что при этом жители Курска получили 15 тысяч рублей и 150 тысяч за потерю жилья. Теперь они вынуждены ходить за бесплатной гречкой, куртками и постельным бельем, пока патриотичные музыканты ездят на дорогих машинах и пьют элитный алкоголь. Цензурных слов для этого у нее не нашлось.

"Если музыканты не готовы получать за концерт 150 тысяч бюджетных рублей, когда такие же деньги получают люди, потерявшие все, то пусть эти музыканты идут нахрен!" – возмутилась актриса.

Она отметила, что не может понять происходящее ни умом, ни сердцем, подчеркнув, что страну разделили на "элиту" и "беженцев". По ее словам, сейчас все должно быть направлено на помощь людям, которые пострадали от вражеских действий, а не на увеселительные мероприятия.

Ранее стало известно, какой подарок сделал президенту SHAMAN.