Покинувшая Россию подруга Лепса Киба назвала лучший город на земле

Некоторым не понравился отъезд красотки

Юная возлюбленная знаменитого российского исполнителя Григория Лепса Аврора Киба прокомментировала свой недавний переезд на Туманный Альбион, объяснив, что основной целью этой поездки является получение знаний в сфере моды. Некоторые интернет-пользователи выразили недовольство, что девушка решила переехать из родного государства.



В ответ на негативные комментарии красотка подчеркнула, что решила продолжить обучение за пределами РФ и перебралась в британскую столицу, чтобы расширить свои знания и получить новые возможности для профессионального и личностного развития.

В своих социальных сетях Аврора обратила особое внимание на то, что обучение в лондонском учебном заведении никак не связано с недостатком любви к родной стране. По ее словам, это исключительно образовательный момент, и она по-прежнему считает Москву лучшим городом на земле. Юная прелестница выразила уверенность, что получение международного опыта поможет ей достичь новых высот и обогатить свой жизненный багаж.