Россияне осудили поведение Лепса на концерте в Красноярске

Артисту снова не понравился чей-то телефон

Во время концерта в Красноярске Григорий Лепс в грубой форме запретил девушке снимать его выступление. Очевидцы утверждают, что больше всего знаменитости не понравился включенный фонарик на телефоне поклонницы. В итоге он почти накричал на нее через микрофон. Хамское поведение артиста шокировало многих россиян.

Зрители признались, что не ожидали к себе такого отношения со стороны Лепса. Они отметили, что купили билеты в первый ряд за 8,5 тысяч рублей, надеясь наполную насладиться приятным зрелищем. Но вместо этого получили хамство. Одна из зрительниц призналась, что после этого на концерт звезды больше не пойдет.

"Это было настолько неприятно. Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно", – рассказала Мария.

Некоторые выразили мнение, что Лепс не должен был тыкать неизвестной девушке, а мог попросить ее в деликатной форме. Другие считают, что артист попросту не считается с жителями регионов, считая их провинциалами.

При этом были и те, кто встал на сторону знаменитости. Люди отметили, что не понимают, зачем зрительница включила фонарик на телефоне, ведь и без него сцена хорошо освещалась. Они были полностью солидарны с Лепсом, которому могло не понравится попадание яркого света в глаза не только от софитов, но и из зала.

Ранее известная актриса-патриотка обругала Григория Лепса из-за слишком высоких гонораров, которые он получает из госбюджета.