Юная подруга Лепса Киба улетела из России

Юная любовница Лепса неожиданно покинула Россию
Григорий Лепс. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Девушка упорхнула без своего пожилого воздыхателя

Поклонники и пресса продолжают обсуждать возможные отношения популярного российского исполнителя Григория Лепса и юной нимфы Авроры Киба. По некоторым данным, у влюбленных все серьезно – на этом фоне многих удивил неожиданный отъезд красотки из России.

18-летняя россиянка отправилась в Британию для обучения в Лондонском колледже моды. В соцсетях девушка опубликовала свежие фотографии, на которых внимательные поклонники заметили кольцо с бриллиантом на том самом пальчике. По слухам, это кольцо было подарком от пожилого певца и символизирует их помолвку.

Однако будущее их отношений оказалось под вопросом. Встреча пары в Британии пока невозможна из-за проблем с визой знаменитого исполнителя. Артисту было отказано во въезде в страну, причины такого решения пока остаются неизвестными. Несмотря на это, слухи о романе продолжают активно обсуждаться в СМИ и среди поклонников Лепса.

Пока красотка занята учебой в престижном колледже, ситуация с визой певца остается неопределенной, что лишь добавляет интриги в эту историю.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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