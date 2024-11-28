Жена Петросяна отказалась путешествовать по Европе

Девушка очень любит заграничные поездки и жить на широкую ногу

Возлюбленная прославленного российского комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, честно рассказала о своем отношении к поездкам в западные страны. Она заявила, что не планирует посещать Европу и категорически против того, чтобы оставлять там свои деньги. Такое мнение она выразила, отвечая на вопрос подписчицы о том, какой город Европы ей хотелось бы посетить.

Девушка, которая очень любит путешествовать и жить на широкую ногу, тем не менее объяснила, что не видит смысла ехать в страны, где русских встречают недружелюбно. Она отметила, что не хочет сталкиваться с враждебным отношением к своему происхождению или скрывать его. По словам жены артиста, она предпочитает путешествовать туда, где проявляют уважение и доброжелательность к России и ее гражданам.

Супруга комика добавила, что ей ближе страны, которые остаются дружественными и гостеприимными, особенно в текущей международной ситуации. Татьяна подчеркивает, что каждый должен выбирать места, которые приносят радость и не вызывают разочарование.

К слову, ранее Брухунова выступила с резким заявлением об общих детях с Петросяном.