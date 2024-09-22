Брухунова рассказала о ласковом прозвище Петросяна

Брухунова раскрыла ласковое прозвище Петросяна
Евгений Петросян. Фото: АГН "Москва"
Девушка нежно поздравила любимого

Возлюбленная знаменитого комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, трогательно поздравила своего избранника с днем рождения. На просторах интернет-пространства она поделилась несколькими снимками с любимым мужчиной и написала короткое поздравление, обращаясь к нему с ласковым прозвищем – волшебник.

Оказалось, что именно так девушка называет своего мужа дома. В середине первого осеннего месяца любимцу публики исполнилось 79 лет. Судя по нежной публикации, он остается для избранницы источником вдохновения и счастья. Девушка давно не скрывает своего трепета к супругу и часто публикует в социальных сетях моменты их семейной жизни.

Поклонники комика присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых слов в комментариях к публикации, отметив, что артист останется таким же энергичным и позитивным, несмотря на годы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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