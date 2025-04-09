Российский визажист Камбаров разрыдался после встречи с Ириной Шейк

Мужчина не смог сдержать эмоции

Сердар Камбаров, известный российский стилист, не смог сдержать слез после неожиданной встречи с супермоделью Ириной Шейк. Все произошло на закрытом вечере в Италии, организованном косметическим брендом d'Alba, где Шейк выступала как лицо марки.

Камбаров, давно работающий с российскими знаменитостями, появился на мероприятии в стильном костюме – было видно, что он готовился. В какой-то момент ему даже удалось сфотографироваться с Ириной.

Воодушевленный, он попытался снять небольшое видео, чтобы передать привет своим подписчикам. Но модель аккуратно дала понять, что это чересчур и она не намерена продолжать общение.

Позже мужчина восторженно признался на камеру, что встреча вызвала у него бурю чувств. Он не скрывал слез, объяснив, что для него само присутствие рядом с мировой звездой стало мощным эмоциональным потрясением. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Ирина Шейк шокировала публику "голым" платьем и шапкой-ушанкой.