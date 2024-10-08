Брухунова объяснила нежелание брать в путешествия общих детей с Петросяном

Девушка предпочитает отдыхать без наследников

35-летняя Татьяна Брухунова, любимая супруга известного комика Евгения Петросяна, решила отправиться в путешествие по африканским странам без детей, что вызвало обсуждения среди ее подписчиков. Многих удивляет, что девушка может долгое время проводить без маленьких наследников.



В ответ на критику знаменитость резко и весьма эмоционально объяснила свою позицию, заявив, что не видит смысла брать с собой маленьких наследников от Петросяна в дальние поездки.

По словам звездной матери, их 4-летний сын Ваган и 11-месячная дочь Матильда пока не готовы к длительным перелетам и изменению режима. Девушка не видит смысла рушить привычный распорядок дня детишек и подвергать их стрессу из-за смены часовых поясов.

"Для чего?! У меня нет амбиции просто таскать за собой детей!", – отрезала Татьяна.

Позиция звездной матери понятна, ведь в столь юном возрасте дети не смогут получить от путешествий тех впечатлений, ради которых стоило бы рисковать их комфортом и здоровьем.

К слову, ранее Татьяна Брухунова раскрыла ласковое прозвище любимого мужчины.