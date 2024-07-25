Петросян назвал бывшую жену Степаненко ведьмой

Петросян назвал бывшую жену Степаненко ведьмой
Евгений Петросян. Кадр: YouTube
Крушение брака закончилось громким скандалом

Несколько десятилетий публика наблюдала за совместным развитием семьи двух талантливых юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Однако сердце артиста похитила молодая помощница, в итоге брак разрушился. Недавно выяснилось, что комик позволяет себе весьма нелестно высказываться о бывшей жене.

Любопытной информацией поделились родственники подруги Степаненко Натальи Маголы. Они тоже не питают к артистке теплых чувств, так как после смерти Натальи ее богатства по наследству перешли не родне, а Елене Степаненко.

Оказалось, что Петросян внимательно следит за судебными тяжбами родственников Маголы с юмористкой. Более того, как заявила сестра покойной, Евгений Ваганович даже звонил ей и выражал соболезнования. При этом он назвал бывшую жену "натуральной ведьмой".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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