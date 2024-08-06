После слухов о беременности Брухунова показала животик в купальнике

Люди шепчутся о прибавлении в семействе юмориста

Супруга Евгения Петросяна решила похвастаться с поклонниками фотографиями отпуска в Сочи. В последние годы все семейство регулярно проводят в городе несколько дней, чтобы понежиться на солнышке и вкусно поесть в местных ресторанах.

Во время недавних публикаций публика обратила внимание, что у Татьяны Брухуновой стал заметен животик. Некоторые даже заподозрили, что она снова ждет ребенка после появления на свет дочки – до этого все беременности девушка скрывала.

На фоне домыслов Татьяна решила показать себя в купальнике. Она предстала в черно-белом плавательном наряде с V-вырезом в области груди. Жена Петросяна игриво держала себя за шляпку, выгнувшись полубоком. И народ обратил внимание на округлившийся живот знаменитости. Однако неясно, является ли он последствиями пережитых не так давно родов или действительно говорит о скором прибавлении в семействе.

"Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?" – пишет она под публикацией.

Ранее юмористка Елена Воробей резко высказалась о позднем отцовстве Петросяна.