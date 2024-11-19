Natan признался в желании иметь ребенка с Лерчек

"Полюбил тебя вчистую": Natan сделал признание о романе с Лерчек
Natan. Кадр "Звезды в джунглях", ТНТ
Артист обманом соблазнял девушек на популярном шоу

Рэпер Natan во время своего пребывания на проекте "Звезды в джунглях" прослыл главным ловеласом. Он крутил отношения не только с Валерией Чекалиной, но и певицей Бьянкой, несмотря на свой статус женатого мужчины. Каждую из девушек артист убеждал в серьезности своих чувств.

На шоу Натан, лежа на песке с Лерчек, рассказывал о том, что между ними нечто большее, чем мимолетное увлечение. Он признавался блогеру, что если бы не был женат, то обязательно полюбил бы девушку на полную силу.

"Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви", – приводит его слова женский журнал "Клео.ру".

Чекалина, в свою очередь, рассказывала, что ухаживания рэпера пробудили в ней чувства. Она старалась отстраниться от женатого мужчины, но безуспешно. Также девушка решила простить его за интрижку с певицей Бьянкой, попросив его больше не совершать подобных поступков.

Позже блогер рассказала в интервью, что по сути Natan использовал ее для собственного пиара. Впрочем и Бьянка заявляет, что ничего серьезного между ними не было.

Источник: RUTUBE
По теме

Объявлено о новом этапе конфликта США и России: "На кону выживание"

Ситуация резко обострилась

"За два месяца": на Западе назвали срок глобальной катастрофы

Человечество ждут жуткие потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей