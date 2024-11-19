Natan признался в желании иметь ребенка с Лерчек

Артист обманом соблазнял девушек на популярном шоу

Рэпер Natan во время своего пребывания на проекте "Звезды в джунглях" прослыл главным ловеласом. Он крутил отношения не только с Валерией Чекалиной, но и певицей Бьянкой, несмотря на свой статус женатого мужчины. Каждую из девушек артист убеждал в серьезности своих чувств.

На шоу Натан, лежа на песке с Лерчек, рассказывал о том, что между ними нечто большее, чем мимолетное увлечение. Он признавался блогеру, что если бы не был женат, то обязательно полюбил бы девушку на полную силу.

"Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви", – приводит его слова женский журнал "Клео.ру".

Чекалина, в свою очередь, рассказывала, что ухаживания рэпера пробудили в ней чувства. Она старалась отстраниться от женатого мужчины, но безуспешно. Также девушка решила простить его за интрижку с певицей Бьянкой, попросив его больше не совершать подобных поступков.

Позже блогер рассказала в интервью, что по сути Natan использовал ее для собственного пиара. Впрочем и Бьянка заявляет, что ничего серьезного между ними не было.