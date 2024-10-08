Выступление Лолиты отменили по просьбе семей участников СВО

Лолита получила звонкую пощечину от оскорбленных семей участников СВО
Лолита Милявская. Фото: соцсети
Поведение артистки вызвало возмущение

Концерт популярной российской исполнительницы Лолиты, запланированный на 17 октября в Раменском, был отменен по требованию патриотических активистов. Люди не забыли грандиозный "голый" скандал конца прошлого года и таким способом залепили певице звонкую пощечину за ее неприемлемое поведение.

Причиной очередной беды Милявской все также стало ее участие в "голой" вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. С жалобой на выступление обратились представители общественных организаций, в том числе семьи участников СВО. Они выразили недовольство тем, что в прошлом году певица приняла участие в мероприятии, облик и поведение на котором, по их мнению, не соответствовали моральным нормам и традиционным ценностям.

На скандальной вечеринке, прошедшей в ночь с 20 на 21 декабря, гости, включая певицу, появились в откровенных нарядах, что вызвало широкий резонанс и негативные отклики в консервативной части общества. По мнению заявителей, такое поведение недопустимо для публичной личности, тем более в период, когда страна столкнулась с тяжелым испытанием на международной арене. Многие уверены, что участие звезд в подобных мероприятиях несовместимо с проведением концертов на общественных площадках.

Представители Лолиты пока не дали официальных комментариев по поводу отмены выступления и возможных планов по проведению концерта в другой локации или дате.

К слову, ранее другой концерт Лолиты обернулся скандалом.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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