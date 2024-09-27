Лолита рассказала, что погибший шеф-повар Чеша был ее поклонником

Трагедия произошла внезапно

Певица Лолита Милявская сообщила, что погибший ранее в пожаре шеф-повар Павел Чеша был ее огромным поклонником. Он постоянно ходил на ее концерты и считал артистку невероятно близким человеком, поскольку она напоминала ему о матери. Знаменитости сообщили о его гибели вскоре после инцидента – и новость о неожиданной смерти мужчины морально прибила ее к стенке.

"Не могу поверить. Он был моим поклонником настоящим. Я гордилась его успехами", – говорит Лолита.

Она вспомнила, что за пару дней до своей гибели Чеша приглашал ее в гости вместе со всем коллективом. Повар хотел, чтобы звезда поела в его заведении, но она отказалась, сообщает женский журнал "Клео.ру".

О смерти шеф-повара и участника популярных телешоу стало известно пару дней назад. Сперва правоохранители рассматривали версию о несчастном случае, но вскоре стали подозревать самоубийство. До этого у Чеша диагностировали рак крови, он сумел победить болезнь. У мужчины осталась жена и полугодовалая дочь.