Ургант заработал миллионы на продаже книги без слов

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Популярный российский артист и шоумен Иван Ургант удивил публику своим странным литературным произведением "Припухлые железы жизни", которое состоит из пустых страниц. Несмотря на это, все экземпляры книги были распроданы, а телеведущий неплохо обогатился на этом проекте – он выручил целых 3,5 миллиона рублей.
В социальных сетях известный комик выразил благодарность своим читателям, пошутив, что они по достоинству оценили его "любовь к полуслову".
Книга, включающая только название, оглавление и обложку с картинкой сфинкса, у которого физиономия самого "писателя", обрела неожиданный успех. Впрочем, полученные миллионы артист решил потратить на благородное дело – средства будут переведены в детский хоспис.
Этот оригинальный проект комика получил широкий отклик в обществе, вызвав как восторг, так и вопросы о том, как подобные идеи становятся популярными. Телеведущий продолжает удивлять своих поклонников нестандартным подходом к творчеству и благотворительности, подчеркивая, что даже пустые страницы могут иметь смысл, если они служат доброму делу.
К слову, ранее придумавшего способ вернуться на сцену Ивана Урганта больно щелкнули по носу. Карьера известного шоумена стремительно разрушается.
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