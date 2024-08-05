В Петербурге отменили выступление Ивана Урганта

Придумавшего способ вернуться на сцену Урганта больно щелкнули по носу
Иван Ургант. Кадр: соцсети
Артист зря изощряется

Карьера известного шоумена Ивана Урганта стремительно разрушается. Еще совсем недавно он был ведущим популярного авторского шоу "Вечерний Ургант", а теперь пропал с телевидения и практически полностью лишен возможности выступать. Недавно артист пошел на хитрость, чтобы все-таки пробраться на сцену, но в итоге его больно щелкнули по носу.

Ургант вместе с организаторами проекта "Антон тут рядом" решили, что Ивана можно выпустить на сцену под псевдонимом. В афише концерта телеведущего представили как Гришу Урганта. Под этим выдуманным именем артист развивает свою музыкальную карьеру, Иван отлично поет и периодически выступает перед публикой с гитарой.

Ургант явно был рад возможности появиться на крупном мероприятии, которое состоится в Северной столице. Однако все ухищрения оказались бесполезными. Несмотря на своеобразное представление артиста, его выступление все равно было отменено. В социальных сетях телеведущий подчеркнул, что организаторы проекта не имеют никакого отношения к этому решению.

"Узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже ни при чем", – заявил артист.

Ургант призвал поклонников не сдавать билеты на мероприятие. Он сообщил, что отправит полмиллиона рублей на благотворительные цели, и попросил людей также поддержать концерт в городе на Неве своим присутствием.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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