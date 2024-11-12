В команде SHAMAN отвергли сведения об отравлении Коробкова-Землянского

В команде SHAMAN раскрыли правду об отравлении Коробкова-Землянского
SHAMAN. Фото: соцсети
Знакомые погибшего не верят в криминальный характер его смерти

Менеджер Андрей Иохим, который работает на SHAMAN, заявил, что пиар-директор артиста Антон Коробков-Землянский не мог умереть от отравления неизвестным веществом. Ранее подобные сведения появились в СМИ.

Как сообщали журналисты со ссылкой на анонимные источники, точную причину смерти журналиста установят специалисты с помощью экспертизы, однако у них есть основания полагать, что погибший мог быть отравлен. Тело Коробкова-Землянского нашла супруга в их совместной квартире вскоре после ужина. По официальной причине, он умер от сердечной недостаточности.

Иохим отмечает, что именно проблемы с сердцем и привели к смерти пиар-директора SHAMAN.

"А все остальное – домыслы", – указал он.

Ярослав Дронов в своих соцсетях почтил память друга коротким сообщением, больше никаких комментариев по поводу кончины Антона Коробкова-Землянского он не давал.

Известно, что журналист работал со многими российскими звездами. Например, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С SHAMAN он начал сотрудничать два года назад.

Похороны пиар-директора артиста назначены на среду, 13 ноября. Его проводят в последний путь на Троекуровском кладбище.

Источник: ТАСС
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