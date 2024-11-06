Шевчук обозвал SHAMAN маньяком: реакция директора артиста

Он усомнился в ментальном здоровье знаменитого музыканта

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук дал новое интервью, в котором высказался на тему происходящего в России. Он заявил, что ему совершенно не близка позиция некоторых артистов – в том числе SHAMAN. Дронова он назвал артистом на букву "Ш".

По его словам, в стране появилось много "клоунов апокалипсиса".

"Эти психи, которые постулируют сейчас одно зло и убийства. До чего мы дожили? Боже мой. Целую нацию расчеловечили. Ядерная война, бомба... Их лихорадит, они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы", – заявил артист.

Как известно, ранее Ярослав нажал на красную "ядерную" кнопку на сцене во время представления в Санкт– Петербурге.

На эти высказывания отреагировал концертный директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский. Представителя звезды возмутило, насколько изменился Шевчук, который до этого выступал перед солдатами в Чечне.

"Ну что тут можно сказать? Так бывает. Я думаю, что он просто выжил из ума", – сказал представитель Дронова.

Он отметил, что Ярослав не обращает внимание на критиков, поскольку все его мысли заняты творчеством и гастрольным туром "Победа".

Ранее продюсер оценил вероятность уничтожения карьеры SHAMAN после скандала в России.