Шевчук обозвал SHAMAN маньяком: реакция директора артиста

"Выжил из ума": директор SHAMAN ответил на выпад Шевчука
Юрий Шевчук. Кадр: YouTube.com
Он усомнился в ментальном здоровье знаменитого музыканта

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук дал новое интервью, в котором высказался на тему происходящего в России. Он заявил, что ему совершенно не близка позиция некоторых артистов – в том числе SHAMAN. Дронова он назвал артистом на букву "Ш".

По его словам, в стране появилось много "клоунов апокалипсиса". 

"Эти психи, которые постулируют сейчас одно зло и убийства. До чего мы дожили? Боже мой. Целую нацию расчеловечили. Ядерная война, бомба... Их лихорадит, они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы", – заявил артист.

Как известно, ранее Ярослав нажал на красную "ядерную" кнопку на сцене во время представления в Санкт– Петербурге.

На эти высказывания отреагировал концертный директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский. Представителя звезды возмутило, насколько изменился Шевчук, который до этого выступал перед солдатами в Чечне.

"Ну что тут можно сказать? Так бывает. Я думаю, что он просто выжил из ума", – сказал представитель Дронова.

Он отметил, что Ярослав не обращает внимание на критиков, поскольку все его мысли заняты творчеством и гастрольным туром "Победа". 

Ранее продюсер оценил вероятность уничтожения карьеры SHAMAN после скандала в России.

Источник: Daily Storm
По теме

Одно решение Польши по СВО вывело Зеленского из себя

Президент не ожидал проблем с помощью от союзников

Озвучены ужасные последствия выборов в США для России и всего мира

Не исключено, что это приведет к началу третьей мировой войны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей