Директор SHAMAN ответил на слова депутата об "оскорбительном" гонораре

Доходы знаменитости захотели существенно ограничить

Между концертным директором SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским и депутатом Владиславом Даванком произошел конфликт – они разругались из-за денег, которые платят патриотическим артистам из казны. Ранее законодатель предложил инциативу – ограничить размер гонорара знаменитостей при выступлениях на дне города и других подобных праздниках до 1 млн рублей.

Депутат напомнил о сумме, которую запросил SHAMAN за подобные представления – она достигла рекордных 15 млн рублей. По его словам, в текущей ситуации тратить столько денег на увеселительные мероприятия непозволительно.

Представитель артиста, в свою очередь, отметил, что за такие деньги "популисты" среди власти "будут сами выступать на днях городов". Он указал, что подобной суммы не хватит для проведения по-настоящему масштабного события.

"Почему вообще депутаты Госдумы получают зарплату? Они что, патриоты только за деньги? Начинали бы вводить ограничения с себя", – возмутился Коробков-Землянский.

В ответ Даванков указал, что, видимо, директора артиста предложенный размер гонорара оскорбил. Однако если SHAMAN не устраивает сумма, то его заменят молодые и талантливые исполнители.

"Продавайте билеты и зарабатывайте, сколько хотите. Как во всем мире. А бюджетные средства оставьте регионам. Лишних денег в стране нет", – ответил депутат.

После этого между мужчинами началась перепалка. Концертный директор Дронова заявил, что Даванков "не умеет читать".

"Депутат перевирает мои слова, и выдает, что я говорю о размере гонорара конкретного артиста. Не стыдно, народный избранник?" – написал он в соцсетях.

Коробков-Землянский следом заявил, что "ходит по тонкому краю" из-за своей публичной перепалки с законодателем, поскольку считает его кандидатом в президенты России. Депутат Госдумы на подобное обращение пока не ответил.

Ранее стало известно, что SHAMAN нашли замену для изучения в школах на уроках музыки.