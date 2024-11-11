SHAMAN эмоционально отреагировал на смерть Коробкова-Землянского

Трагедия стала неожиданностью для всех

Известный российский исполнитель SHAMAN глубоко переживает утрату близкого друга и своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского, о смерти которого стало известно 9 ноября. Ярослав Дронов поделился своими эмоциями в социальных сетях, выразив скорбь по поводу утраты и пожелав другу покоя на небесах. Это сообщение вызвало широкий отклик среди поклонников и коллег музыканта, многие из которых выразили слова поддержки и соболезнования.

"Царствие Небесное тебе, мой друг!" – эмоционально написал Дронов.

Согласно предварительным данным, Антон Коробков-Землянский почувствовал себя плохо в субботний вечер. Его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь, однако спасти журналиста не удалось. Причиной смерти мужчины, которому было всего лишь 40 лет, предположительно, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Уход из жизни известного журналиста стал неожиданностью для всех, кто знал его лично и по профессиональной деятельности.

Покойный был не только профессиональным журналистом и пресс-секретарем SHAMAN, но и близким другом артиста, поддержавшим его на взлете карьеры. Эта утрата оставила глубокий след в жизни музыканта, который не раз отмечал вклад друга в его успех.

К слову, ранее стало известно о смерти в Африке популярного российского артиста.