Источники заявили о возможном отравлении директора SHAMAN

Правоохранители полагают, что мужчина мог умереть не своей смертью

Журналист Антон Коробков-Землянский скончался на 41-м году жизни. Пресс-секретарь SHAMAN, по предварительным данным, умер от острой сердечной недостаточности, однако источники полагают, что он мог быть отравлен.

Тело мужчины нашла супруга в их квартире вскоре после ужина. Сперва в Сети были предположения, что он умер из-за передозировки наркотиками. Якобы жена сообщила скорой помощи, что по выходным пиар-директор артиста любил расслабиться таким образом. Подтверждений этой информации не было.

Вскоре источники РИА "Новости" сообщили, что есть все основания полагать, что Коробкова-Землянского могли отравить неизвестным веществом, однако доказательств этого пока нет. Сейчас специалисты намерены провести экспертизу и установить точную причину его гибели.

Известно, что некоторые токсические вещества могут приводить к смерти, вызывая инфаркт миокарда. Ранее представитель SHAMAN на здоровье не жаловался.

Незадолго до смерти Коробков-Землянский возмущался из-за инициативы властей по поводу ограничения выплат российским артистам из госбюджета при выступлениях на государственных мероприятиях. Законодатели предлагали установить порог в 1 млн рублей, на что журналист предлагал им самим петь перед публикой за такие деньги.

Певец SHAMAN пока не давал никаких комментариев по поводу смерти друга. В своих соцсетях он почтил память Антона короткой записью.