Источники заявили о возможном отравлении директора SHAMAN

Отравлен: всплыли шокирующие подробности смерти директора SHAMAN
Фото: соцсети
Правоохранители полагают, что мужчина мог умереть не своей смертью

Журналист Антон Коробков-Землянский скончался на 41-м году жизни. Пресс-секретарь SHAMAN, по предварительным данным, умер от острой сердечной недостаточности, однако источники полагают, что он мог быть отравлен.

Тело мужчины нашла супруга в их квартире вскоре после ужина. Сперва в Сети были предположения, что он умер из-за передозировки наркотиками. Якобы жена сообщила скорой помощи, что по выходным пиар-директор артиста любил расслабиться таким образом. Подтверждений этой информации не было.

Вскоре источники РИА "Новости" сообщили, что есть все основания полагать, что Коробкова-Землянского могли отравить неизвестным веществом, однако доказательств этого пока нет. Сейчас специалисты намерены провести экспертизу и установить точную причину его гибели.

Известно, что некоторые токсические вещества могут приводить к смерти, вызывая инфаркт миокарда. Ранее представитель SHAMAN на здоровье не жаловался.

Незадолго до смерти Коробков-Землянский возмущался из-за инициативы властей по поводу ограничения выплат российским артистам из госбюджета при выступлениях на государственных мероприятиях. Законодатели предлагали установить порог в 1 млн рублей, на что журналист предлагал им самим петь перед публикой за такие деньги.

Певец SHAMAN пока не давал никаких комментариев по поводу смерти друга. В своих соцсетях он почтил память Антона короткой записью.

Источник: РИА "Новости"
По теме

"Россия исчезнет": в США сделали неожиданное заявление о Крыме

Американцы продолжают внимательно следить за развитием событий

Мигрантов массово погнали из России: счет на тысячи

Страну очистят от нарушителей правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей