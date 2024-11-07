Композитор нашел замену SHAMAN в школьной программе

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Творчество Ярослава Дронова начали изучать на уроках музыки в российских школах. Инициатива пошла со стороны учителей, которые захотели приобщить детей к песням артиста. Однако композитор Олег Влади полагает, что есть и более значимые композиции в масштабах страны, которые достойны включения в школьную программу.
По его словам, лучшей заменой SHAMAN стали бы советские композиции, которые за много лет не потеряли актуальности и доказали свою творческую значимость. В пример он привел "Город влюбленных людей" Анны Герман, где очень хорошо подобраны аранжировка и текст песни. И подобных произведений было создано в те года очень много, отметил Влади.
Что касается школьной программы, то композитор уверен – отдельные творческие люди не могут решать, что именно преподавать детям на уроках музыки. Он предложил вычеркнуть SHAMAN по указу властей, определив строгие критерии художественной ценности композиций.
"Все-таки я бы переложил этот груз ответственности на представителей Министерства образования. Одним из критериев здесь может быть тот факт, как произведения пережили время, есть же те, которые сохранили сквозь время актуальность", – отметил эксперт.
Ранее концертный директор SHAMAN ответил на выпад лидера ДДТ Шевчука.
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