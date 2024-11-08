Продюсер Лавров рассказал о презервативах в райдере Покровского*

Шокированный Лавров рассказал о наглом требовании Покровского*
Максим Покровский*. Кадр: соцсети
Артист всегда был эксцентричной персоной

Концертный директор Сергей Лавров рассказал о неожиданном требовании, которое он обнаружил в райдере группы "Ногу свело!", работающей под руководством Максима Покровского*. Он признался, что был шокирован бесстыдными пожеланиями артиста.

По словам продюсера, в райдере знаменитой группы, с которой он столкнулся в начале своей карьеры, значилось обязательное предоставление не менее десяти презервативов – и в гримерке, и в гостинице, где останавливались музыканты на гастролях. Это требование вызвало у Лаврова настоящий шок, так как ранее он привык видеть в райдерах стандартные запросы на алкоголь, например, импортные коньяки или вина.

Обычно требования в райдерах артистов связаны с комфортом, питанием и личными предпочтениями. Включение в список такого пункта, как презервативы, стало для Лаврова неожиданностью и выделило "Ногу свело!" среди других исполнителей. Он отметил, что каждый артист и группа имеют свои особые пожелания, но требования Покровского* были, мягко говоря, необычными даже на фоне самых эксцентричных запросов в индустрии.

Стоит отметить, что Покровский* всегда отличался взбалмошным поведением. Артист давно расплевался с Россией и теперь не стесняется публично глумиться над жителями нашей страны.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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