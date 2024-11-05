Ричард Гир решил переехать из США из-за молодой жены

Фанаты очень расстроены

75-летний голливудский актер Ричард Гир решил окончательно покинуть родные Соединенные Штаты ради жизни в Европе. Легендарный артист активно распродает свои американские активы и уже нашел покупателя для ранчо в Коннектикуте, выручив за него 10,75 миллиона долларов.

Такое решение артист принял по прихоти своей третьей супруги Алехандры Сильвы, с которой прожил последние шесть лет в США. Девушка, коренная испанка, когда-то переехала к мужу в Америку, но теперь настояла на решении вернуться в Европу.

Новость о переезде Гира вызвала тревогу у его американских поклонников. Многие опасаются, что актер намерен завершить карьеру и посвятить себя семейной жизни вдали от Голливуда. Переезд в Европу может означать отказ от привычной киноиндустрии, что стало бы большим разочарованием для его фанатов.

Супруга знаменитости значительно его моложе – разница в возрасте составляет 35 лет. Тем не менее, они кажутся счастливой парой и активно поддерживают друг друга. Ричард Гир неоднократно говорил, что семейное счастье – превыше всего, поэтому решение сменить страну ради жены стало для него вполне естественным шагом.

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