Ричард Гир решил переехать из США из-за молодой жены

Легендарный актер навсегда покидает родину из-за прихоти жены
Ричард Гир. Фото: Nancy Pelosi's House office. https://www.flickr.com/photos/speakerpelosi/38286685215/in/album-72157663813717448/wikimedia.org
Фанаты очень расстроены

75-летний голливудский актер Ричард Гир решил окончательно покинуть родные Соединенные Штаты ради жизни в Европе. Легендарный артист активно распродает свои американские активы и уже нашел покупателя для ранчо в Коннектикуте, выручив за него 10,75 миллиона долларов.

Такое решение артист принял по прихоти своей третьей супруги Алехандры Сильвы, с которой прожил последние шесть лет в США. Девушка, коренная испанка, когда-то переехала к мужу в Америку, но теперь настояла на решении вернуться в Европу.

Новость о переезде Гира вызвала тревогу у его американских поклонников. Многие опасаются, что актер намерен завершить карьеру и посвятить себя семейной жизни вдали от Голливуда. Переезд в Европу может означать отказ от привычной киноиндустрии, что стало бы большим разочарованием для его фанатов.

Супруга знаменитости значительно его моложе – разница в возрасте составляет 35 лет. Тем не менее, они кажутся счастливой парой и активно поддерживают друг друга. Ричард Гир неоднократно говорил, что семейное счастье – превыше всего, поэтому решение сменить страну ради жены стало для него вполне естественным шагом.

К слову, ранее стало известно, как складывается жизнь актрисы Джулии Робертс.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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