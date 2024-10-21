Обращение к украинцам и скандалы с родней: что происходит с Джулией Робертс

Голливудская звезда вставила свои пять копеек

Джулия Робертс, одна из самых известных актрис Голливуда, не раз оказывалась в центре внимания не только благодаря своим ролям, но и из-за сложных семейных отношений и общественных заявлений. Многим поклонникам по всему миру любопытно, как складывается судьба знаменитой актрисы.



По информации СМИ, длительное время звезда не поддерживала общение со своим братом, актером Эриком Робертсом. Конфликт возник после его развода, когда Джулия встала на сторону его бывшей жены, что вызвало напряжение между родственниками. Однако в 2015 году брат и сестра смогли наладить отношения и помириться.

Другим трагическим эпизодом в жизни артистки стал конфликт с ее сестрой по материнской линии, Нэнси Моутс. Нэнси страдала от зависимости и неоднократно публично критиковала знаменитость, обвиняя ее в жестоком обращении и равнодушии. В 2014 году женщина скончалась от передозировки запрещенными препаратами, что стало большим ударом для семьи Робертс. Актриса избегала публичных комментариев о трагедии, сохраняя личную жизнь в тайне.

Кроме семейных скандалов, голливудская звезда активно участвует в общественной и политической жизни. 24 февраля 2023 года, спустя год после начала известных событий на Украине, актриса присоединилась к числу мировых знаменитостей, выразивших поддержку украинскому народу. В своем обращении она заявила:

"Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы".

Это заявление вызвало широкий резонанс среди украинских и российских поклонников звезды.

Сегодня знаменитость остается одной из самых востребованных и уважаемых актрис современности. Карьера красотки продолжается, а блистательные роли навсегда вписали ее в мировой кинематограф.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого британского артиста.