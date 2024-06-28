Екатерина Варнава продала квартиру в Москве и уехала из России

Поведение актрисы вызывает большие вопросы

В последнее время некоторые российские знаменитости старательно пытаются обустроить свою жизнь за пределами родного государства. В России уехавших звезд именуют не иначе как "предатели", многие осуждают такой выбор. Недавно вопросы в этой сфере появились к популярной актрисе юмористического жанра Екатерине Варнаве.



Ходили слухи, что красотка связала себя узами брака с молодым режиссером Александром Молочниковым для того, чтобы обзавестись американским паспортом. Впрочем, отношения двух звезд в какой-то момент дали трещину и пара распалась. Однако интерес Варнавы к загранице лишь усилился.

Недавно юмористка объявила, что уезжает из России и отправляется в большой гастрольный тур по зарубежью. Первыми полюбоваться на представление Екатерины за границей смогут жители Кипра. Варнава в социальных сетях регулярно приглашает публику на свой спектакль. Примечательно, что красотка рекламирует представление исключительно на английском языке.

Более того, звезда призналась, что даже продала квартиру в Москве, таким образом обрывая все связи с Россией. Екатерина решила свить гнездышко в стране, которая привлекла уже не мало беглецов из России – Варнава купила себе жилище в Грузии. Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру". Девушка предпочитает воздерживаться от громких политических заявлений, однако ее действия вызывают много вопросов у поклонников.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали свежую откровенную фотографию с Екатериной Варнавой в главной роли.