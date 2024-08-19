Похудевшая Лолита сделала заявление о новом романе

Жизнь артистки бурлит

опулярная певица Лолита Милявская всегда отличалась готовностью обсуждать с поклонниками даже самые интимные аспекты своей жизни. Знаменитость полюбилась публике не только красивым голосом, но и эпатажным поведением. На этот раз Лолита привлекла внимание громким заявлением о новом романе.



Стоит отметить, что пока звезде не удалось обрести личное счастье. Некоторое время назад она со скандалом развелась с мужчиной, который был младше на 11 лет и постоянно изменял знаменитости. Тренер Дмитрий Иванов разбил сердце певицы, но в конце концов она сумела восстановиться. После развода Лолита сбросила лишние килограммы и очень похорошела.

Недавно красотка выложила яркую фотографию в стильной шубе. Знаменитость радостно повертелась перед зеркалом и отметила, что для такой красивой женщины и роскошного наряда требуется мужчина с соответствующим статусом. Милявская явно дала понять, что готова к новому роману, отмечает женский журнал "Клео.ру".

"Ой, какая красота. Вот к этому нужен мужик породистый", – заявила певица.

К слову, недавний концерт Лолиты Милявской закончился громким скандалом.