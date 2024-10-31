Дробыш рассказал о вкладе экс-жены SHAMAN в его карьеру

Слухи о том, что именно Елене Мартыновой SHAMAN обязан своей популярностью, ходят давно. Утверждается, что бывшая супруга артиста задействовала свой профессиональный опыт и связи, чтобы поставить Дронова в топ российских артистов. Бывший продюсер Ярослава Виктор Дробыш нисколько не сомневается, что именно экс-жена стала могучим покровителем знаменитости во время становления его карьеры.

По его словам, Елена сочетает в себе редкие качества. Она не только мощный пиарщик, но еще и структурный человек, который способен работать планово.

"Она сыграла не последнюю роль в том, чтобы SHAMAN стал популярным артистом", – говорит Дробыш.

При этом продюсер отметил, что без хороших песен любой пиар не будет обладать достаточной силой для продвижения артиста. И поэтому если бы у Ярослава не было хорошего репертуара, то никакие депутатские запросы и влиятельные люди не помогли бы ему стать одним из самых популярных певцов в стране.

Ранее Дробыш рассказал, что SHAMAN испытывает большие трудности в отношениях с девушками. По его словам, артист слишком много времени уделяет работе, из-за чего поставил свою личную жизнь на паузу. Он полагает, что не каждая сможет терпеть такую самоотдачу и одержимость своей профессией.