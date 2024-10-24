SHAMAN назвал имя своего главного конкурента в шоу-бизнесе

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Стремительно забравшийся на музыкальный Олимп исполнитель Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, поделился своим мнением о конкуренции в музыкальной индустрии. Артист неожиданно назвал своим главным конкурентом не кого-то из коллег по сцене, а самого себя через десять лет.
Такой подход отражает его философию саморазвития и стремление постоянно работать над своим творчеством и личными достижениями. А также явно говорит о том, что артист очень высокого мнения о себе.
Журналисты спросили знаменитость о том, считает ли он кого-то из современных исполнителей своими конкурентами на сцене. SHAMAN не стал долго размышлять над ответом и дал краткий комментарий на этот счет, подчеркнув, что его главной целью остается собственное совершенствование и достижение новых высот в будущем.
"Конечно, есть. Это я сам через десять лет", – объявил певец.
Этот ответ подчеркивает уверенность артиста в своих силах и его амбициозные планы на будущее. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими певцами, он сосредоточен на том, чтобы через десять лет стать лучшей версией самого себя.
К слову, ранее Дронов отреагировал на связь бывшей жены с молодым артистом. Парочку застукали вместе на публике.
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