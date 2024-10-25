Друг рассказал о сложностях в отношениях SHAMAN с девушками

Друг рассказал о сложностях в отношениях SHAMAN с девушками
SHAMAN. Фото: соцсети
Знаменитость совсем не уделяет времени личной жизни

Продюсер Игорь Матвиенко решил снова посотрудничать с SHAMAN. Он утвердил артиста на роль Князя Владимира в своей новой музыкальной постановке. По его словам, исполнитель отлично подходит по антуражу и фактуре.

Для роли Дронову приходится носить бороду, которая, по мнению очевидцев, ему очень идет. Матвиенко же говорит, что в последнее время знаменитость пережил многое – он "постарел, развелся и женился". Однако продюсер считает, что на данный момент SHAMAN можно назвать лучшим артистом российской эстрады.

Сейчас в совместной работе самое сложное для них было – это найти свободную минутку. Матвиенко говорит, что Дронов совершенно не отдыхает и у него нет никакой личной жизни.

"Он или на гастролях, или сидит у себя в студии и пишет песни. Другой жизни у него нет. Это одержимость… Рекомендую всем девушкам – прежде, чем выходить замуж за хорошего музыканта, подумайте сто раз", – рассказал продюсер о сложностях SHAMAN в отношениях.

Сам артист отмечает, что несвободен после недавнего развода. Своими верными спутниками он называет поклонников, которые поддерживают его в трудный период.

Источник: АиФ
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