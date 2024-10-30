Лободе пригрозили отменой концерта в ОАЭ после инцидента в Ереване

Лобода получила отместку после провокации против России
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Знаменитости пообещали последствия, если она не задумается над своим поведением

Произошедшее на недавнем концерте Светланы Лободы в Армени привлекло внимание властей ОАЭ, где у артистки также запланировано представление. Они пригрозили ей, что подобного у себя в стране не потерпят – и если она снова будет устраивать политические провокации, то больше в Эмираты приехать не сможет. Знаменитости пришлось согласиться с требованием.

Ранее на представлении в Ереване Лобода потребовала, чтобы одна из зрительниц осудила действия России на Украине публично. Женщина выполнять это отказалась, после чего знаменитость прогнала ее с мероприятия.

Источники сообщают, что после инцидента организаторы связались с Лободой и провели профилактическую беседу, поставив перед ней условие: либо она перестает говорить о своих политических вглядах и спокойно выступает в ОАЭ, либо навсегда лишается возможности зарабатывать в стране. В пример ей привели других артистов, которые уже получили штраф и запрет на въезд после своих концертов.

"Светлана в искреннем шоке от обрушившегося на нее хейта из-за видео с ереванского концерта – учитывая, что это видео двухгодичной давности",

– заявили источники в команде знаменитости.

Источник: Mash
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