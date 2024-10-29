Лобода устроила провокацию против России в Армении

Певица потребовала, чтобы зрители поддержали ее позицию

Светлана Лобода устроила грандиозный скандал на своем концерте в Ереване. Во время общения со зрительницей она потребовала, чтобы женщина публично выступила против России. Вестись на такую провокацию женщина категорически отказалась.

Артистка отметила, что поклонница ее творчества выступает за мир. Однако она считает, что если люди ходят на ее представления, то просто обязанны поддерживать ту точку зрения, которую она вещает в публичном пространстве.

"Я хочу, чтобы вы сказали "я за то, чтобы правительство России прекратило эту ужасную, беспощадную войну по отношению к Украине", – обратилась к женщине Лобода.

Признести это неизвестная отказалась. При этом ее ответ был вырезан из роликов опубликованных в Сети – далее певица потребовала, чтобы зрительница покинула ее концерт, несмотря на купленный билет. Что именно сказала женщина, вызывав подобную ненависть в свой адрес, остается неизвестным.

Ранее стало известно, что концерт Светланы Лободы на Кипре обернулся фиаско. Публика стала гораздо хуже скупать билеты на ее представления после отъезда знаменитости из России.