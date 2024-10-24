На концерт Лободы на Кипре не раскупили билеты

"Света погибает": стало известно о трагедии Лободы на Кипре
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Судьба звезды сделала крутой поворот

В прессе появилась любопытная информация о творческой трагедии, с которой столкнулась украинская исполнительница Светлана Лобода на Кипре. Когда-то она пользовалась бесконечной любовью публики, однако сейчас вынуждена выступать в полупустых залах.

Так, буквально накануне ее концерта оказалось, что огромное количество билетов на выступление остается нераспроданным. Это вызывает серьезные опасения у организаторов, особенно учитывая, что ранее знаменитость пользовалась огромной популярностью в разных странах, включая Россию.

До того как певица начала публично высказываться против российской политики, ее концерты в нашей стране собирали полные залы, а гастрольные графики были расписаны на месяцы вперед. Кроме того, звезда часто выступала на закрытых мероприятиях и корпоративах, где ее гонорары достигали 300-400 тысяч долларов за одно выступление. 

На Кипре ситуация обострилась после заявлений певицы о том, что она использует свои доходы для помощи и вложений в украинское государство. Эти слова вызвали возмущение у русскоязычных жителей острова, что, вероятно, также сказалось на продаже билетов на ее концерт.

"Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!" – отметил один из местных русскоязычных жителей.

Такая резкая перемена в отношении публики стала настоящим ударом для Лободы, которая ранее привыкла к аншлагам и высокому спросу на свои выступления. Теперь ей приходится сталкиваться с новыми реалиями.

К слову, ранее Лобода избавилась от нижнего белья на публике. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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