Лобода выступила в Вене, несмотря на сломанную во время съемок руку

Побитая жизнью артистка назвала себя "раненой птичкой"

Еще совсем недавно Светлана Лобода блистала на самых крупных российских площадках. Теперь же артистка вынуждена перебиваться выступлениями на относительно небольших концертах в Европе. Надо полагать, дела у певицы идут не самым лучшим образом. Артистка готова развлекать публику даже с переломанными костями.



Лобода вышла на сцену в Австрии в гипсе. Артистка посчитала невозможным отменить концерт в Вене, даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Светлана заявила, что сломала руку в процессе съемок нового клипа. Певица рассказала, что близкие и коллеги порекомендовали ей отказаться от продолжения европейских гастролей, однако такой вариант ее не устроил.

В социальных сетях Светлана назвала себя "раненой птичкой" и поблагодарила публику за поддержку.

"Ваша птичка немножко ранена. Еще один сверхнеобычный концерт для нас с вами. Но, Вена, вы были невероятными! Благодарю вас за поддержку!" – поделилась эмоциями артистка на своей страничке в социальных сетях.

К слову, недавний концерт Лободы в Латвии обернулся громким скандалом. Многие оказались недовольны, что певица активно исполняет песни на русском языке. В итоге зрители массово покинули мероприятие. Люди потребовали больше не приглашать артистку.