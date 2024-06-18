Лобода выступила в Вене, несмотря на сломанную во время съемок руку

Лобода вышла на сцену в Австрии с переломанными костями
Светлана Лобода. Кадр: YouTube
Побитая жизнью артистка назвала себя "раненой птичкой"

Еще совсем недавно Светлана Лобода блистала на самых крупных российских площадках. Теперь же артистка вынуждена перебиваться выступлениями на относительно небольших концертах в Европе. Надо полагать, дела у певицы идут не самым лучшим образом. Артистка готова развлекать публику даже с переломанными костями.

Лобода вышла на сцену в Австрии в гипсе. Артистка посчитала невозможным отменить концерт в Вене, даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Светлана заявила, что сломала руку в процессе съемок нового клипа. Певица рассказала, что близкие и коллеги порекомендовали ей отказаться от продолжения европейских гастролей, однако такой вариант ее не устроил.

В социальных сетях Светлана назвала себя "раненой птичкой" и поблагодарила публику за поддержку.

"Ваша птичка немножко ранена. Еще один сверхнеобычный концерт для нас с вами. Но, Вена, вы были невероятными! Благодарю вас за поддержку!" – поделилась эмоциями артистка на своей страничке в социальных сетях.

К слову, недавний концерт Лободы в Латвии обернулся громким скандалом. Многие оказались недовольны, что певица активно исполняет песни на русском языке. В итоге зрители массово покинули мероприятие. Люди потребовали больше не приглашать артистку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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