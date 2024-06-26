В новом клипе Лободы заметили российский триколор

Украинцы в шоке от выходки звезды

Светлана Лобода анонсировала выход новой песни в соцсетях, опубликовав видео с фрагментом композиции. На кадрах артистка сидит на местах спортивного стадиона в платье и подпевает. Однако публика обратила внимание на два аспекта: произведение певица исполняет на русском языке, а визуальный ряд образует российский триколор. Это спровоцировало грандиозный скандал.

Все дело в том, что стулья были окрашены в синий, платье артистки напоминало белый цвет, как и фон трибун. Гипс на руке Светланы при этом намеренно был окрашен в красный.

В комментариях в соцсетях российская публика выразила мнение, что так Лобода решила подать сигнал России – мол, она снова готова выступать в стране, несмотря на политический аспект.

"Кто-то хочет опять на российский рынок зайти", – пишут ей под публикацией.

Украинцы тоже остались, мягко говоря, в шоке от выходки звезды. Они недоумевают, почему она продолжает петь на русском языке и выставлять цвета флага вражеской страны. Особенно их возмутило, что премьера песни назначена на День Конституции Украины.

При этом некоторые встали на защиту Лободы. Люди уверяют, что аналогичные цвета используются во флагах многих стран, не только России. Другие предположили, что гамма была задействована для большей шумихи и привлечения общественного внимания.

Ранее Лобода вышла на сцену в Вене с переломанной рукой.