Пи Дидди обвинили в отравлении актера Джейми Фокса

Пи Дидди обвинили в отравлении актера Джейми Фокса
Джейми Фокс. Фото: John Bauld from Toronto / wikimedia.org
Знаменитости долгое время были друзьями

В 2023 году актер Джейми Фокс был экстренно госпитализирован после того, как во время съемок неожиданно рухнул на пол, потерял контроль над конечностями и начал видеть галлюцинации. После этого у него отказала память – все 20 дней в больнице он провел в неадекватном состоянии. Очевидцы говорят, что в момент припадка артист утверждал, что его отравил Пи Дидди.

По словам источников, все произошло из-за раследования, которое вело в отношении рэпера ФБР. Якобы Фокса пригласили на допрос и пригрозили последствиями, поскольку он был на видео со скандальных вечеринок. В итоге обладателю "Оскара" пришлось сотрудничать со следствием и рассказать все, что он знает о злодеяниях Пи Дидди.

При этом очевидцы говорят, что спустя время Фокс опровергал причастность бывшего друга к своему отравлению.

"Люди продолжают спрашивать меня, был ли Дидди ответственным. Он не был ответственным. Если бы он был, я был бы мертв", – сказал как-то актер в кулуарах.

Тем не менее, телохранитель Фокса говорит, что знаменитость часто шутил про детское масло, которое вскоре обнаружили в особняке Комбса во время обысков. После инцидента он публиковал в своих соцсетях посты, в которых жаловался на предательство лживого друга – некоторые решили, что под ним он подразумевал Пи Дидди.

Источник: Page Six

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