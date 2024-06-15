Лобода рассказала, как ее избивал бывший парень

Артистка поделилась наболевшим

Еще совсем недавно популярная певица Светлана Лобода пользовалась расположением российской публики и прекрасно зарабатывала в нашей стране. После известных событий на международной арене певица решила откреститься от России и сейчас строит карьеру за рубежом. Впрочем, в нашей стране сохраняется интерес к ее персоне.



Недавние откровенные признания Светланы повергли в шок многих. Лобода рассказала, что ее бывший любовник поднимал на нее руку. Артистка поделилась своим опытом абьюзивных отношений. Девушка рассказала, что выйти из такой связи всегда очень сложно, так как партнер может быть очень искусным манипулятором.

Лобода пожаловалась, что ей пришлось терпеть жестокое отношение, а личные границы были просто стерты. Светлана взяла себя в руки только после того, как мужчина начал ее избивать. Это певица терпеть не стала и ушла от абьюзера.