Зрители в Латвии массово покинули концерт Лободы

Люди потребовали больше не приглашать артистку

В свое время Светлана Лобода пользовалась огромной популярностью у российских зрителей и именно в нашей стране построила головокружительную карьеру. После известных событий зимы 2022 года артистка неожиданно ощутила себя украинской патриоткой и открестилась от России. Теперь она гастролирует по Европе. Однако далеко не везде Лободу рады видеть.



Так, концерт знаменитости в Латвии завершился скандалом. Люди были крайне недовольны артисткой, которая большинство песен исполняла на русском языке. Дошло до того, что зрители массового стали покидать мероприятие и грубо высказывались о Светлане. Некоторые призывали больше никогда не приглашать Лободу в эту европейскую страну.

Такой информацией с журналистами поделилась одна из посетительниц шоу. Девушка отметила, что Лободе явно не хватает российского зрителя. Как известно, в прошлом году знаменитость обещала выступать только с флагом Незалежной, но это осталось на словах. Кроме того, артистка не попадала в ноты, чем тоже разочаровала публику.

"Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России", – поделилась своими наблюдениями девушка.

К слову, ранее стало известно, что Лободу могут строго наказать за подделку документов.