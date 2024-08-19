Лобода объяснила свое нежелание отказываться от русского языка

Знаменитость утверждает, что никогда не обещала разговаривать и петь только на украинском

Певица Светлана Лобода после событий 2022 года столкнулась с критикой со стороны украинцев. Артистка сперва не высказывалась на политическую тему, но после заняла сторону Украины. В итоге многие обвинили ее в неискренности.

После знаменитость предпринимала попытки отказаться от своего русскоязычного репертуара, выпускать композиции на украинском, но особого успеха они не возымели. Тогда Лободе пришлось вернуться к своим старым песням, за что снова столкнулась с волной недовольства.

Сама певица объясняет, что старые хиты помогают ей вспомнить время до роковых событий, когда она жила в России и активно выступала для российской аудитории.

"Я никогда не обещала, что откажусь от них (песен). Я не связываю гражданскую позицию с языковым вопросом", – осадила недовольных людей Лобода.

Знаменитость указала, что если украинцы хотят строить демократическое общество, то не должны указывать другим, на каком языке они могут выражать свои мысли.

По ее словам, когда окружающие люди предъявляют ей претензии, то они не задумываются, скольким ей пришлось пожертвовать ради своих взглядов. Светлана утверждает, что оставила невероятно успешную карьеру и жизнь в России в один момент и начала активно помогать Украине, но на это критикующие предпочитают не обращать внимания.