Невестке Королевой потребовалась операция на лицо со срезанием челюсти

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Популярная российская исполнительница Наташа Королева поделилась новостью о предстоящей серьезной операции, которая ожидает ее невестку Мелиссу. Все звездное семейство готовится к тяжелому испытанию, девушке предстоит внушительное хирургическое вмешательство.
Невестке звезды потребовались манипуляции на челюсти, которые стали необходимыми из-за травмы, полученной танцовщицей еще в детстве. По словам певицы, операция будет сложной и многоэтапной. Мелиссе срежут верхнюю челюсть, а нижнюю будут наращивать за счет костей с ног.
Танцовщица долгое время страдала от последствий старой травмы, которая мешала ей жить полноценной жизнью. Хирургическое вмешательство является единственным решением, которое поможет вернуть Мелиссе здоровье и уверенность.
Операция предполагает не только исправление эстетической составляющей, но и восстановление функциональных возможностей челюсти. Врачам предстоит удалить часть верхней челюсти и использовать кости из ног для наращивания нижней. Это одна из самых сложных процедур в челюстно-лицевой хирургии, и на полное восстановление может уйти несколько месяцев.
Операция станет уникальной для российских медицинских экспертов, поэтому одна из клиник согласилась сделать ее на бюджетной основе. Сейчас девушка готовится к госпитализации.
К слову, ранее стало известно, что невестка Королевой нашла новую работу.
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