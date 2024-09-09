Невестке Королевой потребовалась операция на лицо со срезанием челюсти

Срежут челюсть и нарастят за счет ног: семья Королевой готовится к испытанию
Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Ближайшее время будет нелегким

Популярная российская исполнительница Наташа Королева поделилась новостью о предстоящей серьезной операции, которая ожидает ее невестку Мелиссу. Все звездное семейство готовится к тяжелому испытанию, девушке предстоит внушительное хирургическое вмешательство.

Невестке звезды потребовались манипуляции на челюсти, которые стали необходимыми из-за травмы, полученной танцовщицей еще в детстве. По словам певицы, операция будет сложной и многоэтапной. Мелиссе срежут верхнюю челюсть, а нижнюю будут наращивать за счет костей с ног.

Танцовщица долгое время страдала от последствий старой травмы, которая мешала ей жить полноценной жизнью. Хирургическое вмешательство является единственным решением, которое поможет вернуть Мелиссе здоровье и уверенность.

Операция предполагает не только исправление эстетической составляющей, но и восстановление функциональных возможностей челюсти. Врачам предстоит удалить часть верхней челюсти и использовать кости из ног для наращивания нижней. Это одна из самых сложных процедур в челюстно-лицевой хирургии, и на полное восстановление может уйти несколько месяцев.

Операция станет уникальной для российских медицинских экспертов, поэтому одна из клиник согласилась сделать ее на бюджетной основе. Сейчас девушка готовится к госпитализации.

К слову, ранее стало известно, что невестка Королевой нашла новую работу.

Источник: Шоу "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
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