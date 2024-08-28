Россиян возмутил "украинский" наряд сына Королевой на свадьбе

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В соцсетях появилось видео с празднования свадьбы Архипа Глушко – сына Наташи Королевой и Тарзана. На кадрах люди обратили внимание на подозрительные детали, которые многие посчитали символами Украины.
Например, народ пристально разглядывал наряд жениха. Архип сидел за столом в объятиях супруги, облаченный в вышиванку. Изображения цветов на ней люди и вовсе назвали украинским трезубцем. При этом на невесте в этот момент красовалась современная версия традиционного русского кокошника.
Публика также отметила в комментариях, что тематика вечеринки вызывает вопросы – была ли она традиционной с отсылкой к России или Украине, поскольку на столе у молодоженов можно заметить графин с водкой и салом.
"Действительно, они ж украинцы. Чего он должен быть в косоворотке?", "Косого ворота там нет и в помине. Пика, он же трезубец, символ Украины", – возмущаются россияне.
Это не первый раз, когда Наташа Королева попала в скандал из-за государственных символов. Например, на одном из концертов она выступала в синем платье с голубыми лентами, что вызвало возмущение общественности. Позже певица вышла на сцену с российским триколором.
Американцы пока не одобряют подобные действия