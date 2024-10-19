Невестка Королевой рассказала историю знакомства с сыном певицы

Невестка Королевой рассказала историю знакомства с сыном певицы
Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети
Молодые люди встретились у метро

Мелисса Валынкина, недавно ставшая женой Архипа Глушко, сына известной российской исполнительницы Наташи Королевой, поделилась историей начала их романа. Оказалось, что судьбоносная встреча произошла совершенно случайно. Будущие влюбленные впервые увидели друг друга у станции метрополитена.

Девушку пригласили на вечеринку подружки. Местом встречи стала площадка неподалеку от метро на Арбате. На том же мероприятии оказался и Архип, сын звезды.

Они познакомились благодаря общим друзьям, которые пригласили компанию провести время вместе. Девушка призналась, что встреча была неожиданной, но с самого начала между ними возникла симпатия. Молодые люди быстро нашли общий язык и вскоре начали встречаться.

Сейчас пара счастлива в браке, и молодая жена продолжает делиться подробностями своей личной жизни, показывая, что даже случайные встречи могут привести к большой любви.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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